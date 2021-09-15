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З 1 жовтня пенсіонерам у віці 70-75 років встановлять щомісячні доплати до трьохсот гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років встановлять щомісячні доплати у сумі до 300 грн. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

“З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановленні щомісячні доплати у сумі до 300 грн”, — заявив Шмигаль.

Деталі

Зокрема, він відзначив, що доплати отримають ті категорії громадян, у яких пенсії меньше середньої заробітної плати за 2020 рік.

Доповнення

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 15 вересня, затверджує проект Державного бюджету на 2022 рік.

Шмигаль розповів, що у проекті Державного бюджету на 2022 рік закладено зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

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