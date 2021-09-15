Проект Бюджету-2022, стратегія інформбезпеки та інклюзивне навчання: плани Кабміну на сьогодні

Деталі

Так, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 14 вересня повідомив, що "уряд затвердить проект Держбюджету на 2022 рік на засіданні 15 вересня та одразу передасть його до парламенту", як і передбачено законом.

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Однак, таке питання відсутнє на порядку денному засідання уряду, запланованого на 14:00 15 вересня. Натомість там є низка інших питань.

Уряд планує розглянути проект указу Президента про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію інформаційної безпеки”.

Також серед іншого урядовці розглянуть проекти постанов Кабміну про затвердження Порядку тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми крові для фракціонування, про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти та про утворення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування акціонерного товариства “Українська залізниця".

Доповнення

Шмигаль розповів, що у проекті Державного бюджету на 2022 рік закладено зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.