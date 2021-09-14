Проект Держбюджету-2022: з'явилися перші цифри

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Попри те, що уряд планує лише завтра, 15 вересня, подати проект Державного бюджету на 2022 рік до Верховної Ради, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив перші цифри майбутнього головного фінансового документа країни. УНН зібрав перші відомі цифри з документу.

Основні пункти бюджету на 2022 рік:

  • Доходи - 1 трлн 277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше у порівнянні з 2021 роком;
  • Видатки - 1 трлн 465 млрд грн (+103 млрд);
  • Дефіцит бюджету - 188 млрд гривень. Таким чином, у відсотковому співвідношенні дефіцит бюджету знижується — до 3,5% проти 5,5% у 2021 році.
  • Мінімальна зарплата із 1 грудня цього року підвищиться до 6 500 грн, у 2022-му її буде проіндексовано.
  • Середня зарплата має становити 15 258 грн (наприкінці наступного року зарплата в Україні має перевищити 17,5 тис. грн).

Основні пріоритети

За словами Дениса Шмигаля, пріоритетами бюджету залишається збільшення фінансування:

  • інфраструктури та цифровізації (14 млрд грн. Передбачено й кошти на підготовку до проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення);
  • медицини (встановлення мінімальної зарплати лікарів на рівні 20 тисяч гривень, а мінімальної зарплати середнього медперсоналу — на рівні 13,5 тисячі гривень);
  • освіти (із 1 січня 2022 року до 2 тисяч гривень зросте мінімальна стипендія для студентів закладів вищої освіти, та в 2,5 раза зростуть стипендії для студентів закладів професійно-технічної освіти);
  • соціальних програм (5,5 млрд грн заплановано на придбання житла для ветеранів АТО).

Також Прем’єр-міністр наголосив, що вперше в історії кошторис сформовано на основі бюджетної декларації на 3 роки, що забезпечує його реалістичність.

До слова, у Раді також оприлюднюють деякі цифри майбутнього Бюджету. Так, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що у документі на наступний рік ВВП закладають обсягом 5368 млрд; кредити - 529 млрд; погашення та обслуговування державного боргу - 560 млрд. "За доходами цікавий момент: за рахунок податків на фізосіб хочуть зібрати у 2022-му році на +23 млрд. А ось з податку на підприємства всього на +18 млрд, з ренти взагалі на +3,4 млрд (...) На медицину витрати збільшаться на +34 млрд. Це ще дуже далеко від необхідних за законом 5% від ВВП. В освіті теж чуда не станеться: витрати виростуть, але не кардинально", - відзначив депутат у Telegram-каналі.

Додамо

Проект Державного бюджету подадуть до Верховної Ради у середу, 15 вересня, як і передбачено законодавством.

У розпорядженні УНН опинився графік розгляду проекту про Державний бюджет України на 2022 рік. 21 вересня Державний бюджет має бути вперше розглянутий на пленарному засіданні ВР. Але джерела кажуть, що він може суттєво змінюватися, якщо буде гальмуватися ухвалення проекту бюджету країни на наступний рік.

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