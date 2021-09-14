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Проект Держбюджету на 2022 рік до Верховної Ради подадуть вже завтра

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Проект Державного бюджету подадуть до Верховної Ради у середу, 15 вересня. Про це під час прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

“...Завтра ми також будемо паралельно подавати проект Державного бюджету на 2022 рік”, — заявив Шмигаль.

Деталі

Він додав, що уряд паралельно подасть зміни до бюджету на 2021 рік, включно зі зміною суми по субсидіях.

Додамо

Дефіцит державного бюджету за січень-червень 2021 року досяг 50,4 млрд грн, у тому числі за загальним фондом — 49,8 млрд грн.

У розпорядженні УНН виявився графік розгляду проекту про Державний бюджет України на 2022 рік, відповідно до глави 27 Регламенту Верховної Ради, який погодив глава парламенту. Але джерела говорять, що він може суттєво змінюватися, якщо буде гальмуватися прийняття проекту бюджету країни на наступний рік.

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