Проект Госбюджета на 2022 год в Верховную Раду подадут уже завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Проект Государственного бюджета подадут в Верховную Раду в среду, 15 сентября. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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“... Завтра мы также будем параллельно подавать проект Государственного бюджета на 2022 год”, — заявил Шмыгаль.
Детали
Он добавил, что правительство параллельно подаст изменения в бюджет на 2021 год, включая изменением суммы по субсидиям.
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Дефицит государственного бюджета за январь-июнь 2021 достиг 50,4 млрд грн, в том числе по общему фонду — 49,8 млрд грн.
В распоряжении УНН оказался график рассмотрения проекта о Государственном бюджете Украины на 2022 год, в соответствии с главой 27 Регламента Верховной Рады, который согласовал глава парламента. Но источники говорят, что он может существенно меняться, если будет тормозиться принятие проекта бюджета страны на следующий год.