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Проект Госбюджета-2022: появились первые цифры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Несмотря на то, что правительство планирует только завтра, 15 сентября, подать проект Государственного бюджета на 2022 в Верховную Раду, Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал первые цифры будущего главного финансового документа страны. УНН собрал первые известные цифры из документа.

Основные пункты бюджета на 2022 год:

  • Доходы - 1 трлн 277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с 2021 годом;
  • Расходы - 1 трлн 465 млрд грн (+103 млрд);
  • Дефицит бюджета - 188 млрд гривен. Таким образом, в процентном соотношении дефицит бюджета снижается - до 3,5% по сравнению с 5,5% в 2021 году.
  • Минимальная зарплата с 1 декабря этого года повысится до 6500 грн, в 2022-м ее будет проиндексировано.
  • Средняя зарплата должна составлять 15 258 грн (в конце следующего года зарплата в Украине должна превысить 17,5 тыс. грн).

Основные приоритеты

По словам Дениса Шмыгаля, приоритетами бюджета остается увеличение финансирования:

  • инфраструктуры и цифровизации (14 млрд грн. Предусмотрены и средства на подготовку к проведению в 2023 году Всеукраинской переписи населения);
  • медицины (установление минимальной зарплаты врачей на уровне 20 тыс. гривен, а минимальной зарплаты среднего медперсонала - на уровне 13,5 тысячи гривен);
  • образования (с 1 января 2022 года до 2 тысяч гривен вырастет минимальная стипендия для студентов высших учебных заведений, и в 2,5 раза вырастут стипендии для студентов учреждений профессионально-технического образования);
  • социальных программ (5,5 млрд грн запланировано на приобретение жилья для ветеранов АТО).

Также Премьер-министр отметил, что впервые в истории смету сформировано на основе бюджетной декларации на 3 года, что обеспечивает его реалистичность.

К слову, в Раде также обнародовали некоторые цифры будущего бюджета. Так, нардеп Ярослав Железняк отметил, что в документе на следующий год ВВП закладывают в размере 5368 млрд; кредиты - 529 млрд; погашение и обслуживание государственного долга - 560 млрд. "По доходам интересный момент: за счет налогов на физлиц хотят собрать в 2022 году на +23 млрд. А вот по налогу на предприятия всего на +18 млрд, с ренты вообще на +3,4 млрд (...) На медицину расходы увеличатся на +34 млрд. Это еще очень далеко от необходимых по закону 5% от ВВП. В образовании тоже чуда не произойдет: расходы вырастут, но не кардинально", - отметил депутат в Telegram -канале.

Добавим

Проект Государственного бюджета подадут в Верховную Раду в среду, 15 сентября, как и предусмотрено законодательством.

В распоряжении УНН оказался график рассмотрения проекта о Государственном бюджете Украины на 2022 год. 21 сентября Государственный бюджет должен быть впервые рассмотрен на пленарном заседании ВР. Но источники говорят, что он может существенно меняться, если будет тормозиться принятие проекта бюджета страны на следующий год.

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