Проект Бюджета-2022, стратегия информбезопасности и инклюзивное обучение: планы Кабмина на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 15 сентября, планирует утвердить проект Государственного бюджета на 2022 год, объявил накануне Премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом на обнародованном повестке дня запланированного сегодня на 14 часов заседания правительства пока такого вопроса нет, сообщает УНН.
Детали
Так, Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября сообщил, что "правительство утвердит проект Госбюджета на 2022 год на заседании 15 сентября и сразу передаст его в парламент", как и предусмотрено законом.
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Однако, такой вопрос отсутствует в повестке дня заседания правительства, запланированного на 14:00 15 сентября. Зато там есть ряд других вопросов.
Правительство планирует рассмотреть проект указа Президента о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии информационной безопасности".
Также среди прочего члены правительства рассмотрят проекты постановлений Кабмина об утверждении Порядка временного приостановления экспорта препаратов крови, производимых с заготовленной на территории Украины плазмы крови для фракционирования, об утверждении Порядка организации инклюзивного обучения в учреждениях общего среднего образования и об образовании Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования акционерного общества "Украинская зализниця".
Дополнение
Шмыгаль рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2022 год заложен рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.