Стипендії студентам та зарплати медикам: Шмигаль розповів деталі проекту Держбюджету на 2022 рік

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За словами прем’єра, основні показники бюджету цього року — це зростання заробітних плат для медиків. Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського, мінімальна заробітна плата для лікарів в наступному році для має бути на рівні 20 тисяч гривень, в середнього медичного персоналу на рівні 13 500 тис гривень.

“Відповідно, це закладено в бюджет — середня зарплата в лікарів буде вищою, ніж 22,5 тисяч гривень, в середнього медичного персоналу — більше 14,5 тисяч гривень”, — додає прем’єр.

В бюджет також закладено фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла. Шмигаль додав, що у бюджет на наступний рік закладено 5,5 млрд гривень для того, щоб придбати житло всім ветеранам АТО, які стоять в черзі.

Окремо очільник уряду наголосив про збільшення стипендій для студентів закладів вищої освіти, а також, вперше забагато років, для студентів закладів середньої освіти.

Таким чином, з першого січня мінімальна стипендія у закладі вищої освіти буде 2 тисячі гривень. Посилена стипендія для відмінників буде 2 550 тисяч гривень.

“Ми вперше за останні багато років збільшили стипендії в професійно-технічних закладах середньої спеціальної освіти. Наразі мінімальна стипендія в ПТУ буде 1250 гривень, але це не кінець, ми будемо з цим працювати”, — додає прем’єр.

Також у проекті Держбюджету на 2022 рік закладено 14 млрд гривень на інфраструктуру, та цифровізацію.

“Ми закладаємо кошти на підготовку всеукраїнського перепису населення. Цей перепис буде незвичайним, ми хочемо його проводити з використанням надзвичайних технологій”, — наголосив Шмигаль.

Окремо прем’єр-міністр наголосив на зниженні дефіциту бюджету, та на затвердженні бюджетної декларації на три роки.

Він зазначив, дефіцит бюджету цього року складав 5,5%. В 2022 році планується 3,5%.

“Ми залишаємо 5,95% ВВП це рівень витрат на сектор безпеки і оборони в цілому”, — додав Шмигаль.

Додамо

Під час прес-конференції Шмигаль також наголосив, що середня зарплата в Україні в кінці наступного року перевищить 17,5 тис грн.

Проект Державного бюджету подадуть до Верховної Ради у середу, 15 вересня.



У розпорядженні УНН виявився графік розгляду проекту про Державний бюджет України на 2022 рік, відповідно до глави 27 Регламенту Верховної Ради, який погодив глава парламенту. Але джерела говорять, що він може суттєво змінюватися, якщо буде гальмуватися прийняття проекту бюджету країни на наступний рік.

Зазначимо, що дефіцит державного бюджету за січень-червень 2021 року досяг 50,4 млрд грн, у тому числі за загальним фондом — 49,8 млрд грн.