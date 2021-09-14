Стипендии студентам и зарплаты медикам: Шмыгаль рассказал детали проекта Госбюджета на 2022 год

Детали

По словам премьера, основные показатели бюджета в этом году — это рост заработных плат для медиков. Согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского, минимальная заработная плата для врачей в следующем году для должна быть на уровне 20 тысяч гривен, у среднего медицинского персонала на уровне 13 500 тыс гривен.

“Соответственно, это заложено в бюджет — средняя зарплата у врачей выше, чем 22,5 тысяч гривен, у среднего медицинского персонала — более 14,5 тысяч гривен”, — добавляет премьер.

В бюджет также заложено финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья. Шмыгаль добавил, что в бюджете на следующий год заложено 5,5 млрд гривен для того, чтобы приобрести жилье всем ветеранам АТО, которые стоят в очереди.

Отдельно глава правительства подчеркнул об увеличении стипендий для студентов высших учебных заведений, а также впервые за много лет, для студентов учреждений среднего образования.

Таким образом, с первого января минимальная стипендия в заведении высшего образования 2 тысячи гривен. Усиленная стипендия для отличников будет 2550 тысяч гривен.

“Мы впервые за последние много лет увеличили стипендии в профессионально-технических учреждениях среднего специального образования. Сейчас минимальная стипендия в ПТУ будет 1250 гривен, но это не конец, мы будем с этим работать”, — добавляет премьер.

Также в проекте госбюджета на 2022 год заложен 14 млрд гривен на инфраструктуру, и цифровизацию.

“Мы закладываем средства на подготовку всеукраинской переписи населения. Эта перепись будет необычной, мы хотим её проводить с использованием чрезвычайных технологий”, — подчеркнул Шмыгаль.

Отдельно премьер-министр отметил снижение дефицита бюджета, и на утверждении бюджетной декларации на три года.

Он отметил, дефицит бюджета в этом году составлял 5,5%. В 2022 году планируется 3,5%.

“Мы оставляем 5,95% ВВП это уровень расходов на сектор безопасности и обороны в целом”, — добавил Шмыгаль.

Добавим

Во время пресс-конференции Шмыгаль также отметил, что средняя зарплата в Украине в конце следующего года превысит 17,5 тыс грн.

Проект Государственного бюджета подадут в Верховную Раду в среду, 15 сентября.



В распоряжении УНН оказался график рассмотрения проекта о Государственном бюджете Украины на 2022 год, в соответствии с главой 27 Регламента Верховной Рады, который согласовал глава парламента. Но источники говорят, что он может существенно меняться, если будет тормозиться принятие проекта бюджета страны на следующий год.

Отметим, что дефицит государственного бюджета за январь-июнь 2021 достиг 50,4 млрд грн, в том числе по общему фонду — 49,8 млрд грн.