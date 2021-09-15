С 1 октября пенсионерам в возрасте 70-75 лет установят ежемесячные доплаты до трехсот гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет установят ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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“С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн”, — заявил Шмыгаль.
Детали
В частности, он отметил, что доплаты получат те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года.
Дополнение
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 15 сентября, утверждает проект Государственного бюджета на 2022 год.
Шмыгаль рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2022 год заложен рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.