Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. С 1 декабря в Украине минимальная пенсия вырастет до 2600 гривен. Об этом во время заседания правительства 6 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“Предлагается увеличение доходной и расходной части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6 500 гривен”, — заявил Шмыгаль.
Дополнение
К слову, ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что следующем году в Украине пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет при полном стаже не должна быть менее, чем 3 тыс. грн.
Напомним
С 1 октября 2022 пенсионерам в возрасте 70-75 лет установят ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.
Добавим, что на пенсионное обеспечение предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн.