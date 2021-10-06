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Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен - Шмыгаль

Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 65948 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. С 1 декабря в Украине минимальная пенсия вырастет до 2600 гривен. Об этом во время заседания правительства 6 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Предлагается увеличение доходной и расходной части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6 500 гривен”, — заявил Шмыгаль.

Дополнение

К слову, ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что следующем году в Украине пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет при полном стаже не должна быть менее, чем 3 тыс. грн.

Напомним

С 1 октября 2022 пенсионерам в возрасте 70-75 лет установят ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.

Добавим, что на пенсионное обеспечение предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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