У наступному році зросте мінімальна пенсія для людей від 70 років

Цитата

“Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тис. грн”, — розповіла Лазебна.

Доповнення

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років встановлять щомісячні доплати у сумі до 300 грн.

Додамо, що на пенсійне забезпечення передбачити у 2022 році 200,6 млрд грн.