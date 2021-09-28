В следующем году вырастет минимальная пенсия для людей от 70 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В следующем году в Украине пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет при полном стаже не должно быть менее, чем 3 тыс. грн. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не должна быть менее, чем 3 тыс. грн”, — рассказала Лазебная.
Дополнение
С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет установят ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.
Добавим, что на пенсионное обеспечение предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн.