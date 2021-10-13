ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.
Детали
У зайцев позиции ВСУ враг обстрелял из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановка оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В районе Крымского враждебные вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении Причепиловка противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил немае.На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.
По состоянию на 7:00 утра 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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