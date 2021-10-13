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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109758 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 120261 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106465 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105592 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Актуальное
ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"

ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 13449 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.

Детали

У зайцев позиции ВСУ враг обстрелял из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановка оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского враждебные вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении Причепиловка противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил немае.На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции наших воинов у Зайцевого

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