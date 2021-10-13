Боевики под видом СЦКК провели разведку оставленных позиций ВСУ - украинская делегация
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, пишет УНН.
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"Сегодня, непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ", - сообщили в ТКГ.
Детали
По данным украинской делегации, украинской стороной были предоставлены гарантии безопасности для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое".
"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы. Следует отметить, что этот гражданин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины", - отметили в пресс-службе делегации.
Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия.
Добавим
С начала текущих суток до 11:00 в районе проведения ООС зафиксировано одно враждебное нарушение режима прекращения огня.