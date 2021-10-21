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Роботу місії ОБСЄ продовжують блокувати на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Робота спостерігачів місії ОБСЄ і далі ускладнена через блокування співробітників ОБСЄ в Донецьку та інших перешкод на непідконтрольних територіях, які контролюють окупанти. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 20 жовтня, пише УНН.

Роботу місії ОБСЄ продовжують блокувати на Донбасі

Деталі

ОБСЄ не може відправити жоден патруль для виконання завдань місії через блокування у Донецькому патрульному центрі.

Бойовики на своїх блокпостах також продовжують перешкоджати роботі спостерігачів, не пускаючи патрулі ОБСЄ на непідконтрольні території під різними приводами.

Розповідають, що на блокпості південніше мосту поблизу Станиці Луганської член збройних формувань не пропустив патруль до мосту, пославшись на відсутність попереднього узгодження з тими, кому належить фактичний контроль, а у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки член збройних формувань наказав спостерігачам покинути цей район, пославшись на "накази від командирів".

У звіті йдеться також про випадки глушіння безпілотників ОБСЄ в районі н.п. Обозне та Олександрівськ.

Нагадаємо

Чинний голова ОБСЄ Анн Лінде, і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили глибоку стурбованість з приводу призупинення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, і закликали до врегулювання конфлікту. Заява опублікована на сайті ОБСЄ.

Контекст

З ранку 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почали протести проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Суд взяв під варту бойовика, через закоторого зупинили місію ОБСЄ на Сході.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної “ЛНР” Андрія Косяка в Загальному центрі з контролю і координації (СЦКК) є “віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації”.

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