У російському МЗС назвали "провокаційним" затримання бойовика "ЛНР" Косяка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної "ЛНР" Андрія Косяка в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) є "віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації". Про це заявила глава МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
Цитата
"Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України по двосторонній Консульській конвенції з Росією. На цьому тлі заяви київських представників про прихильність мирному процесу і заклики до виконання міжнародних зобов'язань іншими країнами звучать брехливо і лицемірно. Той, хто не виконує своїх зобов'язань, втрачає моральне право вимагати їх виконання від інших", - заявила Захарова.
Деталі
Росія закликала українську сторону переглянути свою позицію, і повідомити місцезнаходження бойовика "ЛНР" Косяка. Там також зажадали забезпечити доступ до нього російських консульських працівників.
У МЗС РФ заявили, що "продовжать добиватися дотримання законних прав російського громадянина".
Контекст
Починаючи з ранку, 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися протести проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.
Патрулювання в непідконтрольних уряду районах в Луганській області триває згідно з мандатом місії.
18 жовтня стало відомо, що суд взяв під варту бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, через якого зупинили місію ОБСЄ на Сході.