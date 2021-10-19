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У російському МЗС назвали "провокаційним" затримання бойовика "ЛНР" Косяка

У російському МЗС назвали "провокаційним" затримання бойовика "ЛНР" Косяка

Київ • УНН

 • 22084 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної "ЛНР" Андрія Косяка в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) є "віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації". Про це заявила глава МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.

Цитата

"Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України по двосторонній Консульській конвенції з Росією. На цьому тлі заяви київських представників про прихильність мирному процесу і заклики до виконання міжнародних зобов'язань іншими країнами звучать брехливо і лицемірно. Той, хто не виконує своїх зобов'язань, втрачає моральне право вимагати їх виконання від інших", - заявила Захарова.

Деталі

Росія закликала українську сторону переглянути свою позицію, і повідомити місцезнаходження бойовика "ЛНР" Косяка. Там також зажадали забезпечити доступ до нього російських консульських працівників.

У МЗС РФ заявили, що "продовжать добиватися дотримання законних прав російського громадянина".

Контекст

Починаючи з ранку, 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися протести проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Патрулювання в непідконтрольних уряду районах в Луганській області триває згідно з мандатом місії.

18 жовтня стало відомо, що суд взяв під варту бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, через якого зупинили місію ОБСЄ на Сході.

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