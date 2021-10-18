Суд взял под стражу боевика, через которого остановили миссию ОБСЕ на Востоке

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Участник НЗФ РФ, задержанного вблизи линии разграничения на Луганщине Андрей Косяк, взят под стражу. Об этом информируют в пресс служба прокуратуры Луганской области, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в 2017 году житель оккупированного города Алчевск вступил в ряды незаконного вооруженного формирования “6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова „так называемой“ народной милиции ЛНР ”. Он служил “оператором отделения противотанковой управляемой ракеты”. Задачей подразделения было уничтожение подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также получение военного превосходства над супротивником.Учасник НЗФ принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам АТО / ООС. Соответствии с поставленными задачами осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 подозреваемый служит “офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращении огня”, входящая в состав так называемой “народной милиции ЛНР”.

Задержали участника НЗФ 13 октября 2021 на линии разграничения вблизи города Золотое Луганской области. Он был одет в военную форму, при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами и военный билет.

Сейчас Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Дополнительно

От утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начали протесты против задержания боевика. Митингующие препятствовали любом передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии.

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