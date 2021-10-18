Суд взяв під варту бойовика, через якого зупинили місію ОБСЄ на Сході

Деталі

За даними слідства, у 2017 році мешканець окупованого міста Алчевськ вступив до лав незаконного збройного формування “6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова” так званої “народної міліції ЛНР”. Він служив “оператором відділення протитанкової керованої ракети”. Завданням підрозділу було знищення підрозділів й військової техніки Збройних Сил України, а також отримання військової переваги над супротивником.Учасник НЗФ брав активну участь у здійсненні збройного супротиву силам та засобам АТО/ООС. Відповідно до поставлених завдань здійснював спостереження за переміщенням підрозділів українських військових, передавав інформацію для координації і ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що з липня 2021 року підозрюваний служить “офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню”, що входить до складу так званої “народної міліції ЛНР”.

Затримали учасника НЗФ 13 жовтня 2021 року на лінії розмежування поблизу міста Золоте на Луганщині. Він був одягнутий у військову форму, при собі мав вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.

Наразі Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затримання здійснювалося контррозвідкою СБУ спільно з підрозділами Збройних Сил України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Додатково

Від ранку 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почали протести проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Патрулювання у не підконтрольних уряду районах в Луганській області триває згідно з мандатом місії.