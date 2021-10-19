В российском МИД назвали “провокационным” задержание боевика “ЛНР” Косяка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство иностранных дел России заявило, что действия официального Киева по поводу задержания представителя самопровозглашенной “ЛНР “ Андрея Косяка в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) являются “вероломными и провокационными, что подрывает урегулирование ситуации”. Об этом заявила глава МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.
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“Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других”, - заявила Захарова.
Детали
Россия призвала украинскую сторону пересмотреть свою позицию, и сообщить местонахождение боевика “ЛНР” Косяка. Там также потребовали обеспечить доступ к нему российских консульских работников.
В МИД РФ заявили, что “продолжат добиваться соблюдения законных прав российского гражданина”.
Контекст
Начиная с утра, 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начали протесты против задержания боевика. Митингующие препятствовали любом передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.
Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии.
18 октября стало известно, что суд взял под стражу боевика “ЛНР” Андрея Косяка, из-за которого остановили миссию ОБСЕ на Востоке.