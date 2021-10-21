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Работу миссии ОБСЕ продолжают блокировать на Донбассе

Киев • УНН

 • 23336 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Работа наблюдателей миссии ОБСЕ и дальше затруднена из-за блокирования сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на неподконтрольных территориях, контролирующих оккупантами. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 октября, пишет УНН.

Работу миссии ОБСЕ продолжают блокировать на Донбассе

Детали

ОБСЕ не может отправить ни один патруль для выполнения задач миссии из-за блокирования в Донецком патрульном центре.

Боевики на своих блокпостах также продолжают препятствовать работе наблюдателей, не пуская патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории под разными предлогами.

Рассказывают, что на блокпосту к югу от моста вблизи Станицы Луганской член вооруженных формирований не пропустил патруль к мосту, сославшись на отсутствие предварительного согласования с теми, кому принадлежит фактический контроль, а в пункте пропуска на границе у Вознесеновка член вооруженных формирований приказал наблюдателям покинуть этот район, сославшись на “приказы от командиров”.

В отчете говорится также о случаях глушения беспилотников ОБСЕ в районе н.п. Обозное и Александровск.

Напомним

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили глубокую обеспокоенность по поводу приостановления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, и призвали к урегулированию конфликта. Заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

контекст

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начали протесты против задержания боевика. Митингующие препятствовали любом передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

Суд взял под стражу боевика, через за которого остановили миссию ОБСЕ на Востоке.

Министерство иностранных дел России заявило , что действия официального Киева по поводу задержания представителя самопровозглашенной “ЛНР” Андрея Косяка в Общем центре по контролю и координации (СЦКК) является “вероломными и провокационными, что подрывает урегулирования ситуации”.

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