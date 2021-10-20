Повинні бути створені необхідні умови для роботи на всій території України – глава ОБСЄ

Цитата

“Ніяких виправдань втручання в роботу Місії не може бути. Діючі обмеження позначаються на цивільне населення по обидві сторони від лінії зіткнення. Повинні бути створені необхідні умови для роботи на всій території України відповідно до Мінської угодами та Загальними узгодженими висновками саміту „Нормандське четвірки“ 9 грудня 2019 року”, - заявила глава ОБСЄ Анн Лінде.

Деталі

В організації закликали до негайного усунення всіх перешкод, щоб моніторингова місія могла продовжувати виконувати свою роль по вирішенню конфліктів за допомогою прозорого моніторингу та звітності про ситуацію з безпекою на сході України.

“В мандат СММ зазначено, що Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України без обмежень і умов. Ситуація в Донецьку підриває цей мандат, обмежує прозорість і підриває довіру ”, - заявила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

ОБСЄ закликала всі сторони забезпечити якнайшвидше виконання всіх своїх зобов’язань і конструктивно брати участь в деескалації та врегулюванні ситуації.

Контекст

З ранку 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почали протести проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Суд взяв під варту бойовика, через закоторого зупинили місію ОБСЄ на Сході.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної “ЛНР” Андрія Косяка в Загальному центрі з контролю і координації (СЦКК) є “віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації”.