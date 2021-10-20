Должны быть созданы необходимые условия для работы на всей территории Украины - глава ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили глубокую озабоченность по поводу приостановления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, и призвали к урегулированию конфликта. Заявление опубликовано на сайте ОБСЕ, передает УНН.
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“Никаких оправданий вмешательства в работу Миссии не может быть. Действующие ограничения сказываются на гражданском населении по обе стороны от линии соприкосновения. Должны быть созданы необходимые условия для работы на всей территории Украины в соответствии с Минскими соглашениями и Общими согласованными выводами саммита „Нормандской четверки“ 9 декабря 2019 года”, — заявила глава ОБСЕ Анн Линде.
Детали
В организации призвали к немедленному устранению всех препятствий, чтобы мониторинговая миссия могла продолжать выполнять свою роль по разрешению конфликтов посредством прозрачного мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью на востоке Украины.
“В мандате СММ указано, что Миссия должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины без ограничений и условий. Ситуация в Донецке подрывает этот мандат, ограничивает прозрачность и подрывает доверие”, — заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.
ОБСЕ призвала все стороны обеспечить скорейшее выполнение всех своих обязательств и конструктивно участвовать в деэскалации и урегулировании ситуации.
Контекст
С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начали протесты против задержания боевика. Митингующие препятствовали любом передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.
Суд взял под стражу боевика, из-за которого остановили миссию ОБСЕ на Востоке.
Министерство иностранных дел России заявило, что действия официального Киева по поводу задержания представителя самопровозглашенной “ЛНР” Андрея Косяка в Общем центре по контролю и координации (СЦКК) является “вероломными и провокационными, что подрывает урегулирования ситуации”.