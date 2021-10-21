"Світ має побачити, кого РФ направляє воювати проти нашого народу": Україна готова дати доступ МКЧХ до затриманого бойовика

Цитата

“Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу”, — заявив Ніколенко.

Деталі

Дипломат заявив, що затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території України.

Крім того, за даними речника, Міністерство закордонних справ доручило посольствам за кордоном детально поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей лідерів Нормандського формату.

Додамо

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив журналістам, що Україна надасть представникам російських дипустанов доступ до затриманого на Донбасі громадянина РФ, члена так званої “ЛНР” Андрія Косяка.



Контекст

13 жовтня російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків — громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.



Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України в скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Суд в Луганській області пізніше заарештував бойовика, повідомили в прокуратурі.



Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися “протести” проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.



Станом на 20 жовтня робота спостерігачів місії ОБСЄ була все ще ускладнена через блокування співробітників ОБСЄ в Донецьку і інші перешкоди на непідконтрольних територіях, контрольованих окупантами.