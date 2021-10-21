Україна надасть доступ дипломатам РФ до затриманого бойовика Косяка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Україна надасть представникам російських дипустанов доступ до затриманого на Донбасі громадянина РФ, члена так званої “ЛНР” Андрія Косяка. Про це сказав журналістам на полях форуму AEF міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий”, — сказав Кулеба.
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Міністр також підтвердив, що заяви МЗС РФ щодо Косяка “безумовно, є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді громадянина РФ, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту”.
Контекст
13 жовтня російські збройні формування з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків - громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.
Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України в скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України.
Суд в Луганській області заарештував бойовика, якого затримали біля лінії розмежування, повідомили в прокуратурі.
Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися "протести" проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.
Станом на 20 жовтня робота спостерігачів місії ОБСЄ була все ще ускладнена через блокування співробітників ОБСЄ в Донецьку і інші перешкоди на непідконтрольних територіях, контрольованих окупантами.