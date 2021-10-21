Украина предоставит доступ дипломатам РФ к задержанному боевику Косяку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Украина предоставит представителям российских дипучреждений доступ к задержанному на Донбассе гражданину РФ, члену так называемой "ЛНР" Андрею Косяку. Об этом сказал журналистам на полях форума AEF министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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"Согласно международному праву, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен", - сказал Кулеба.
Детали
Министр также подтвердил, что заявления МИД РФ относительно Косяка "безусловно, являются признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта".
Контекст
13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков — гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.
Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.
Суд в Луганской области арестовал боевика, которого задержали у линии разграничения, сообщили в прокуратуре.
После задержания перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались “протесты” против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.
По состоянию на 20 октября работа наблюдателей миссии ОБСЕ была все ещё затруднена из-за блокирования сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на неподконтрольных территориях, контролирующих оккупантами.