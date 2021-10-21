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"Мир должен увидеть, кого РФ направляет воевать против нашего народа": Украина готова дать доступ МККК к задержанному боевика

Киев • УНН

 • 28144 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к задержанному боевику Андрею Косяку. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Мир должен увидеть, кого РФ направляет воевать против нашего народа": Украина готова дать доступ МККК к задержанному боевика

Цитата

“Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа”, — заявил Николенко.

Детали

Дипломат заявил, что задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории Украины.

Кроме того, по данным представителя, Министерство иностранных дел поручило посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров Нормандского формата.

Добавим

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам, что Украина предоставит представителям российских дипучреждений доступ к задержанному на Донбассе гражданину РФ, члена так называемой “ЛНР” Андрея Косяка.

Контекст

13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков — гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.

Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

Суд в Луганской области позже арестовал боевика, сообщили в прокуратуре.

После задержания перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались “протесты” против задержания боевика. Митингующие препятствовали любом передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

По состоянию на 20 октября работа наблюдателей миссии ОБСЕ была все еще затруднена из-за блокирования сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на неподконтрольных территориях, контролируемых оккупантами.

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