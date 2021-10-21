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Окупаційна влада в Донецьку послабила блокаду місії ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Окупаційна влада в Донецьку послабили блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це в своєму Twitter повідомила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід, передає УНН.

Окупаційна влада в Донецьку послабила блокаду місії ОБСЄ

Цитата

“Я вітаю зняття деяких обмежень свободи переміщення СММ в непідконтрольному урядові Донецьку”, — написала Шмід.

Деталі

Генсек також додала, що необмежений доступ СММ є вкрай важливим для виконання її мандата на окупованих територіях.

Контекст

З ранку 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почались протести проти затримання бойовика “ЛНР” Андре Косяка.

Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Суд взяв під варту бойовика, через за якого зупинили місію ОБСЄ на Сході.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної “ЛНР” Андрія Косяка в Загальному центрі з контролю і координації (СЦКК) є “віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації”.

Чинний голова ОБСЄ Анн Лінде, і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили глибоку стурбованість з приводу призупинення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, і закликали до врегулювання конфлікту. Заява опублікована на сайті ОБСЄ.

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