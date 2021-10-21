Оккупационные власти в Донецке ослабили блокаду миссии ОБСЕ

Цитата

"Я приветствую снятие некоторых ограничений свободы перемещения СММ в неподконтрольном правительству Донецке", - написала Шмид.

Детали

Генсек также добавила, что неограниченный доступ СММ является крайне важным для выполнения ее мандата на оккупированных территориях.

Контекст

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались протесты против задержания боевика "ЛНР" Андре Косяка.

Митингующие препятствовали любом передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

Суд взял под стражу боевика, спустя которого остановили миссию ОБСЕ на Востоке.

Министерство иностранных дел России заявило, что действия официального Киева по поводу задержания представителя самопровозглашенной "ЛНР" Андрея Косяка в Общем центре по контролю и координации (СЦКК) является "вероломными и провокационными, что подрывает урегулирования ситуации".

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили глубокую обеспокоенность по поводу приостановления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, и призвали к урегулированию конфликта. Заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.