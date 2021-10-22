Задержание боевика Косяка: МККК говорит о готовности посещать всех в связи с конфликтом

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"Мы готовы посещать всех заключенных, задержанных в связи с конфликтом, всех, кто находится не имеет значения по какую сторону от линии разграничения, лиц, находящихся в местах содержания под стражей, в СИЗО и т.д.", - отметили в МККК в ответ на вопрос о приглашении МИД посетить задержанного боевика.

"Мы делаем это по просьбе членов их семей, разговариваем с людьми, которые являются членами семей, близкими родственниками лиц, заключенных или содержащихся под стражей. Мы проводим с ними консультации. Мы стараемся, посещая этих задержанных, вести конфиденциальный диалог с ними, чтобы при этом не присутствовали представители того заведения, где они удерживаются, или другие официальные лица", - объясняют в пресс-службе.

Детали

Информацию о том, планируют ли представители МККК посетить задержанного на прошлой неделе боевика так называемой "ЛНР" Андрея Косяка, в пресс-службе не подтвердили и не опровергли.

"Мы посещаем всех задержанных в связи с конфликтом, и мы мониторим их условия пребывания в местах содержания под стражей, как с ними обращаются", - отметили в МККК.

Что было ранее

Министерство иностранных дел накануне сообщило, что Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к задержанному боевику Андрею Косяку.

Контекст

13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков - гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.

Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

Суд в Луганской области позже арестовал боевика, сообщили в прокуратуре.

После того, как его поймали, перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались "протесты" против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

По состоянию на 20 октября работа наблюдателей миссии ОБСЕ была все еще была затруднена из-за блокирования сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на неподконтрольных территориях, контролируемых оккупантами. Позже стало известно, что оккупационные власти в Донецке ослабили блокаду миссии ОБСЕ.