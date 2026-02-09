$43.050.09
ukenru
08:22 • 14428 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 27826 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 33389 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 50756 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 50116 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41092 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39657 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26734 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18158 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13515 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Запорізький напрямок: Тернувате залишається під контролем ЗСУ попри спроби окупантів його відбити

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Село Тернувате на Запорізькому напрямку залишається під контролем ЗСУ. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що бої тривають.

Запорізький напрямок: Тернувате залишається під контролем ЗСУ попри спроби окупантів його відбити

Село Тернувате, що на Запорізькому напрямку, залишається під контролем ЗСУ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Не дивлячись на спроби росіян відбити Тернувате, цей населений пункт залишається під контролем СОУ. Бої на Запорізькому напрямку продовжуються 

- повідомив Коваленко.

Нагадаємо

8 лютого українські військові зачистили від росіян село Тернувате на Запорізькому напрямку.

Антоніна Туманова

