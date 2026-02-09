Запорізький напрямок: Тернувате залишається під контролем ЗСУ попри спроби окупантів його відбити
Київ • УНН
Село Тернувате на Запорізькому напрямку залишається під контролем ЗСУ. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що бої тривають.
Село Тернувате, що на Запорізькому напрямку, залишається під контролем ЗСУ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Не дивлячись на спроби росіян відбити Тернувате, цей населений пункт залишається під контролем СОУ. Бої на Запорізькому напрямку продовжуються
Нагадаємо
8 лютого українські військові зачистили від росіян село Тернувате на Запорізькому напрямку.