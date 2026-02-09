Запорожское направление: Терноватое остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки оккупантов его отбить
Киев • УНН
Село Терноватое на Запорожском направлении остается под контролем ВСУ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Несмотря на попытки россиян отбить Терноватое, этот населенный пункт остается под контролем СОУ. Бои на Запорожском направлении продолжаются
Напомним
8 февраля украинские военные зачистили от россиян село Терноватое на Запорожском направлении.