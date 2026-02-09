$43.050.09
9 февраля, 08:22 • 14486 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 27949 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 33486 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 50851 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 50192 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 41118 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 39683 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26742 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18159 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13515 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Запорожское направление: Терноватое остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки оккупантов его отбить

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Село Терноватое на Запорожском направлении остается под контролем ВСУ. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что бои продолжаются.

Запорожское направление: Терноватое остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки оккупантов его отбить

Село Терноватое на Запорожском направлении остается под контролем ВСУ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Несмотря на попытки россиян отбить Терноватое, этот населенный пункт остается под контролем СОУ. Бои на Запорожском направлении продолжаются 

- сообщил Коваленко.

Напомним

8 февраля украинские военные зачистили от россиян село Терноватое на Запорожском направлении.

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Война в Украине
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины