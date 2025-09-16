Замість ОАСК: Рада схвалила створення двох нових спеціалізованих судів
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13302 про створення Спеціалізованого окружного та апеляційного адмінсудів замість ОАСК. Нові суди розглядатимуть справи проти центральних органів влади та оскарження конкурсів на посади керівників антикорупційних органів.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13302 щодо створення двох нових судів - Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, які мають замінити Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК), повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Рада ухвалила №13302 щодо утворення Спеціалізованого окружного та апеляційного адмінсудів у Києві з юрисдикцією на всю країну. В цілому - 239
Передбачається, що Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС) займатиметься розглядом адміністративних справ у першій інстанції. А Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС) - розглядом апеляцій на рішення СОАС.
Обидва суди будуть розташовані в Києві, але їхня юрисдикція охоплюватиме всю територію України.
Доповнення
Як повідомляли у Мін'юсті, нові Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд замінять скандальний Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК).
У Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді, як вказували у Мін'юсті, розглядатимуться справи проти органів центрального рівня: Верховної Ради, Кабміну, НБУ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Також оскарження результатів конкурсів на посади керівників антикорупційних органів (НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЕБ). Розгляд справ щодо результатів аудитів НАБУ і САП.