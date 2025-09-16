$41.230.05
10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Вместо ОАСК: Рада одобрила создание двух новых специализированных судов

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №13302 о создании Специализированного окружного и апелляционного админсудов вместо ОАСК. Новые суды будут рассматривать дела против центральных органов власти и обжалование конкурсов на должности руководителей антикоррупционных органов.

Вместо ОАСК: Рада одобрила создание двух новых специализированных судов

Верховная Рада приняла законопроект №13302 о создании двух новых судов - Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, которые должны заменить Окружной административный суд города Киева (ОАСК), сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Рада приняла №13302 о создании Специализированного окружного и апелляционного админсудов в Киеве с юрисдикцией на всю страну. В целом - 239

- написал Железняк.

Предполагается, что Специализированный окружной административный суд (СОАС) будет заниматься рассмотрением административных дел в первой инстанции. А Специализированный апелляционный административный суд (СААС) - рассмотрением апелляций на решения СОАС.

Оба суда будут расположены в Киеве, но их юрисдикция будет охватывать всю территорию Украины.

Дополнение

Как сообщали в Минюсте, новые Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд заменят скандальный Окружной административный суд города Киева (ОАСК).

В Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде, как указывали в Минюсте, будут рассматриваться дела против органов центрального уровня: Верховной Рады, Кабмина, НБУ, министерств и других центральных органов исполнительной власти. Также обжалование результатов конкурсов на должности руководителей антикоррупционных органов (НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ). Рассмотрение дел по результатам аудитов НАБУ и САП.

Юлия Шрамко

