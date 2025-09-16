Вместо ОАСК: Рада одобрила создание двух новых специализированных судов
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №13302 о создании Специализированного окружного и апелляционного админсудов вместо ОАСК. Новые суды будут рассматривать дела против центральных органов власти и обжалование конкурсов на должности руководителей антикоррупционных органов.
Верховная Рада приняла законопроект №13302 о создании двух новых судов - Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, которые должны заменить Окружной административный суд города Киева (ОАСК), сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Рада приняла №13302 о создании Специализированного окружного и апелляционного админсудов в Киеве с юрисдикцией на всю страну. В целом - 239
Предполагается, что Специализированный окружной административный суд (СОАС) будет заниматься рассмотрением административных дел в первой инстанции. А Специализированный апелляционный административный суд (СААС) - рассмотрением апелляций на решения СОАС.
Оба суда будут расположены в Киеве, но их юрисдикция будет охватывать всю территорию Украины.
Дополнение
Как сообщали в Минюсте, новые Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд заменят скандальный Окружной административный суд города Киева (ОАСК).
В Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде, как указывали в Минюсте, будут рассматриваться дела против органов центрального уровня: Верховной Рады, Кабмина, НБУ, министерств и других центральных органов исполнительной власти. Также обжалование результатов конкурсов на должности руководителей антикоррупционных органов (НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ). Рассмотрение дел по результатам аудитов НАБУ и САП.