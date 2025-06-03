Рада підтримала створення двох нових спеціалізованих судів замість ОАСК
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного та апеляційного адміністративних судів. Вони мають замінити Окружний адмінсуд Києва.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, які мають замінити Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК), повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок у Telegram, пише УНН.
Рада за основу прийняла законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. "За" - 250
Деталі
Відповідним президентським законопроєктом №13302 від 19 травня пропонується утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцезнаходженням у місті Києві та поширенням територіальної юрисдикції цих судів на всю територію України.
Згідно з пояснювальною запискою, утворення цих судів "дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин".
Повідомляється, що законопроєкт розроблено для започаткування діяльності згаданих судів.
Доповнення
Президент Зеленський підписав євроінтеграційний закон про створення Вищого адміністративного суду. Передбачається створення двох судів: Спеціалізованих окружного та апеляційного адміністративних. Цим, як повідомили у депутатському корпусі, українська сторона до кінця виконала один з прострочених маяків МВФ.
Як повідомляли у Мін'юсті, нові Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд замінять скандальний Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК).
Згідно з пояснювальною запискою до підписаного раніше законопроекту, він передбачає:
- Київський міський окружний адміністративний суд визначено як окремий
місцевий адміністративний суд, що розглядатиме адміністративні справи у
першій інстанції;
- Київський міський апеляційний адміністративний суд утворюється як суд апеляційної інстанції для перегляду рішень Київського міського окружного адміністративного суду.
У Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді, як вказували у Мін'юсті, розглядатимуться справи проти органів центрального рівня: Верховної Ради, Кабміну, НБУ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Також оскарження результатів конкурсів на посади керівників антикорупційних органів (НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЕБ). Розгляд справ щодо результатів аудитів НАБУ і САП.