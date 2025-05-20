Зеленський ініціював створення двох нових спеціалізованих судів замість ОАСК

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

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Відповідний проєкт закону зареєстровано під №13302 від 19 травня.

Ним пропонується утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцезнаходженням у місті Києві та поширенням територіальної юрисдикції цих судів на всю територію України.

Згідно з пояснювальною запискою, утворення цих судів "дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин".

Повідомляється, що законопроєкт розроблено для започаткування діяльності згаданих судів.

Проєкт закону зараз опрацьовується в комітеті Верховної Ради, головним для нього визначено парламентських комітет з питань правової політики. Якщо комітет винесе його на голосування, а ВР підтримає, то, після підписання Президентом України, закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Президент Зеленський підписав євроінтеграційний закон про створення Вищого адміністративного суду. Буде створено два суди: спеціалізовані окружний та апеляційний адміністративні. Цим, як повідомили у депутатському корпусі, українська сторона до кінця виконала один з прострочених маяків МВФ.

Як повідомляли у Мін'юсті, нові Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд замінять скандальний Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК).

Згідно з пояснювальною запискою до підписаного законопроекту, він передбачає:

Київський міський окружний адміністративний суд визначено як окремий місцевий адміністративний суд, що розглядатиме адміністративні справи у першій інстанції;

Київський міський апеляційний адміністративний суд утворюється як суд апеляційної інстанції для перегляду рішень Київського міського окружного адміністративного суду.

У Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді, як вказували у Мін'юсті, розглядатимуться справи проти органів центрального рівня: Верховної Ради, Кабміну, НБУ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Також оскарження результатів конкурсів на посади керівників антикорупційних органів (НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЕБ). Розгляд справ щодо результатів аудитів НАБУ і САП.