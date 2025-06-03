Рада поддержала создание двух новых специализированных судов вместо ОАСК

Верховная Рада приняла за основу законопроект об образовании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, которые должны заменить Окружной административный суд города Киева (ОАСК), сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник в Telegram, пишет УНН.

Рада за основу приняла законопроект об образовании Специализированного окружного административного суда, Специализированного апелляционного административного суда. "За" - 250 - написал Гончаренко.

Детали

Соответствующим президентским законопроектом №13302 от 19 мая предлагается образовать Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд с их местонахождением в городе Киеве и распространением территориальной юрисдикции этих судов на всю территорию Украины.

Согласно пояснительной записке, образование этих судов "позволит повысить эффективность защиты прав, свобод и интересов лиц в сфере публично-правовых отношений".

Сообщается, что законопроект разработан для начала деятельности упомянутых судов.

Дополнение

Президент Зеленский подписал евроинтеграционный закон о создании Высшего административного суда. Предполагается создание двух судов: Специализированных окружного и апелляционного административных. Этим, как сообщили в депутатском корпусе, украинская сторона до конца выполнила один из просроченных маяков МВФ.

Как сообщали в Минюсте, новые Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд заменят скандальный Окружной административный суд города Киева (ОАСК).

Согласно пояснительной записке к подписанному ранее законопроекту, он предусматривает:

Киевский городской окружной административный суд определен как отдельный местный административный суд, который будет рассматривать административные дела в первой инстанции;

Киевский городской апелляционный административный суд образуется как суд апелляционной инстанции для пересмотра решений Киевского городского окружного административного суда.

В Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде, как указывали в Минюсте, будут рассматриваться дела против органов центрального уровня: Верховной Рады, Кабмина, НБУ, министерств и других центральных органов исполнительной власти. Также обжалование результатов конкурсов на должности руководителей антикоррупционных органов (НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ). Рассмотрение дел по результатам аудитов НАБУ и САП.