Закликаю відійти від правила "купуй європейське": Рютте про необхідну зброю для України

17:23 • 1170 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 5300 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 11138 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 16963 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 18597 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 32535 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23355 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 44921 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21968 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40713 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 5300 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 32535 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 44921 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 36666 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40713 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Харків
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
ChatGPT

Закликаю відійти від правила "купуй європейське": Рютте про необхідну зброю для України

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав ЄС не обмежувати закупівлі зброї для України правилом "купуй європейське". Він наголосив, що Європа не може забезпечити всі потреби України в обороні без постачань зі США.

Закликаю відійти від правила "купуй європейське": Рютте про необхідну зброю для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав ЄС не бути надмірно обмежувальними у закупівлях зброї для України та відійти від правила "купуй європейське". Про це Рютте сказав під час засідання оборонного комітету Європарламенту, передає УНН

Ви виконуєте тут надзвичайно важливу роботу. Позика на суму 90 млрд євро, які суттєво вплинуть на безпеку України. Вони суттєво вплинуть на процвітання України. Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське". Європа зараз будує свою оборонну промисловість, і це дуже важливо. Але на даний момент вона не може забезпечити навіть близько того, що потрібно Україні для оборони сьогодні і для стримування завтра. Тому, коли ви будете надавати цей кредит, прошу вас, заохочую вас, тримати потреби України на першому місці. Звичайно, я можу уявити, що якщо вони можуть купити це в Європі, то це чудово 

- сказав Рютте. 

Він зазначив, що пріоритет номер один – оборона України, але всі знають, що без постачання зброї з США Європа не зможе підтримати Україну в боротьбі. 

Буквально ні, не зможемо. Зараз вони постачають необхідні перехоплювачі, наприклад, щоб збивати якомога більше ракет, що летять на Київ, Харків та інші міста щоночі 

- додав Рютте. 

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив на важливості зосередження на Україні.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Марк Рютте
Європейський парламент
НАТО
Європейський Союз
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Харків