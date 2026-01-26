Закликаю відійти від правила "купуй європейське": Рютте про необхідну зброю для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав ЄС не бути надмірно обмежувальними у закупівлях зброї для України та відійти від правила "купуй європейське". Про це Рютте сказав під час засідання оборонного комітету Європарламенту, передає УНН.

Ви виконуєте тут надзвичайно важливу роботу. Позика на суму 90 млрд євро, які суттєво вплинуть на безпеку України. Вони суттєво вплинуть на процвітання України. Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське". Європа зараз будує свою оборонну промисловість, і це дуже важливо. Але на даний момент вона не може забезпечити навіть близько того, що потрібно Україні для оборони сьогодні і для стримування завтра. Тому, коли ви будете надавати цей кредит, прошу вас, заохочую вас, тримати потреби України на першому місці. Звичайно, я можу уявити, що якщо вони можуть купити це в Європі, то це чудово - сказав Рютте.

Він зазначив, що пріоритет номер один – оборона України, але всі знають, що без постачання зброї з США Європа не зможе підтримати Україну в боротьбі.

Буквально ні, не зможемо. Зараз вони постачають необхідні перехоплювачі, наприклад, щоб збивати якомога більше ракет, що летять на Київ, Харків та інші міста щоночі - додав Рютте.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив на важливості зосередження на Україні.