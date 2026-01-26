Призываю отойти от правила "покупай европейское": Рютте о необходимом оружии для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС не быть чрезмерно ограничительным в закупках оружия для Украины и отойти от правила "покупай европейское". Об этом Рютте сказал во время заседания оборонного комитета Европарламента, передает УНН.

Вы выполняете здесь чрезвычайно важную работу. Заем на сумму 90 млрд евро, которые существенно повлияют на безопасность Украины. Они существенно повлияют на процветание Украины. Но здесь я действительно настойчиво призываю вас обеспечить гибкость в том, как эти средства могут быть потрачены, и не быть чрезмерно ограничительными со стороны ЕС и его принципов "покупай украинское" и "покупай европейское". Европа сейчас строит свою оборонную промышленность, и это очень важно. Но на данный момент она не может обеспечить даже близко того, что нужно Украине для обороны сегодня и для сдерживания завтра. Поэтому, когда вы будете предоставлять этот кредит, прошу вас, поощряю вас, держать потребности Украины на первом месте. Конечно, я могу представить, что если они могут купить это в Европе, то это прекрасно - сказал Рютте.

Он отметил, что приоритет номер один – оборона Украины, но все знают, что без поставок оружия из США Европа не сможет поддержать Украину в борьбе.

Буквально нет, не сможем. Сейчас они поставляют необходимые перехватчики, например, чтобы сбивать как можно больше ракет, летящих на Киев, Харьков и другие города каждую ночь - добавил Рютте.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность сосредоточения на Украине.