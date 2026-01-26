Призываю отойти от правила "покупай европейское": Рютте о необходимом оружии для Украины

$43.140.03
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
16:43 • 6166 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 11451 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
12:45 • 17321 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57 • 18802 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 32793 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23433 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01 • 45131 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22001 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52 • 40858 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 12 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
16:43 • 6166 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 32793 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 10:01 • 45132 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 37003 просмотра
Призываю отойти от правила "покупай европейское": Рютте о необходимом оружии для Украины

Киев

 220 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС не ограничивать закупки оружия для Украины правилом "покупай европейское". Он подчеркнул, что Европа не может обеспечить все потребности Украины в обороне без поставок из США.

Призываю отойти от правила "покупай европейское": Рютте о необходимом оружии для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС не быть чрезмерно ограничительным в закупках оружия для Украины и отойти от правила "покупай европейское". Об этом Рютте сказал во время заседания оборонного комитета Европарламента, передает УНН.

Вы выполняете здесь чрезвычайно важную работу. Заем на сумму 90 млрд евро, которые существенно повлияют на безопасность Украины. Они существенно повлияют на процветание Украины. Но здесь я действительно настойчиво призываю вас обеспечить гибкость в том, как эти средства могут быть потрачены, и не быть чрезмерно ограничительными со стороны ЕС и его принципов "покупай украинское" и "покупай европейское". Европа сейчас строит свою оборонную промышленность, и это очень важно. Но на данный момент она не может обеспечить даже близко того, что нужно Украине для обороны сегодня и для сдерживания завтра. Поэтому, когда вы будете предоставлять этот кредит, прошу вас, поощряю вас, держать потребности Украины на первом месте. Конечно, я могу представить, что если они могут купить это в Европе, то это прекрасно

- сказал Рютте.

Он отметил, что приоритет номер один – оборона Украины, но все знают, что без поставок оружия из США Европа не сможет поддержать Украину в борьбе.

Буквально нет, не сможем. Сейчас они поставляют необходимые перехватчики, например, чтобы сбивать как можно больше ракет, летящих на Киев, Харьков и другие города каждую ночь

- добавил Рютте.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность сосредоточения на Украине.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
