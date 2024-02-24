Закладає міцні підвалини для партнерства: Зеленський про безпекову угоду з Італією

Президент Володимир Зеленський зазначив, що угода про співробітництво у сфері безпеки з Італією закладає міцні підвалини для тривалого безпекового партнерства між країнами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офыс президента.

Володимир Зеленський підсумував, що цей документ закладає міцні підвалини для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією. Документ укладено у розвиток положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що угода закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань з боку Італії, зокрема щодо довгострокової військової та фінансової допомоги впродовж її дії. Вона визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці між Україною та Італією у військовій і невійськовій сферах, зокрема в політичній, фінансовій, гуманітарній та у сфері реформ.

У документі зафіксовано, що Італія й надалі забезпечуватиме найнагальніші та найбільш невідкладні потреби України для зміцнення її безпекових можливостей. Італійська республіка вже продовжила на 2024 рік дію відповідного законодавства, яке дозволяє подальшу військову підтримку, і надаватиме допомогу Україні протягом десяти років дії цієї угоди - інформує ОП.

Також Італія і далі робитиме свій внесок у Місію ЄС із надання військової допомоги Україні шляхом проведення підготовки військовослужбовців.

Крім того, Італія продовжуватиме партнерство з Одесою та областю з метою надання підтримки, відбудови, посилення стійкості та проведення реформ.

Окремі блоки документа окреслюють співпрацю в питаннях санкційного тиску на агресора та притягнення рф до відповідальності.

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Зазначається, що угода фіксує конкретні обсяги наданої Україні фінансової підтримки та військових пакетів від Італії з початку повномасштабної російської агресії разом із зобов’язанням Італійської Республіки продовжувати надавати таку допомогу впродовж усіх десяти років чинності договору.

Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Італії майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом підтримки українських реформ та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Документ чинний протягом десяти років з дати підписання і передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України в НАТО до завершення його дії.

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