Зеленський та Мелоні узгодили подальші кроки в контексті італійського головування в G7
Київ • УНН
Володимир Зеленський та Джорджия Мелоні обговорили подальшу співпрацю між країнами в контексті головування Італії в G7. Зеленський подякували Італії за підтримку, яку вона надає Україні в питаннях оборони та відбудови.
Президент Володимир Зеленський та очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні обговорили взаємодію країн та узгодили подальші кроки в контексті італійського головування в "Групі семи". Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс президента.
Глава держави та очільниця уряду Італії обговорили взаємодію країн та узгодили подальші кроки в контексті італійського головування в "Групі семи"
Президент подякував Італії за підтримку обороноздатності та відбудови України, які визначені пріоритетними питаннями італійського головування, а також за її рішення щодо продовження надання військово-технічної допомоги нашій державі до кінця 2024 року
Італія головує цього року в G7. Тому ми високо цінуємо її присутність тут сьогодні разом із нами
Окремо президент подякував прем’єр-міністерці Італії за організацію зустрічі у форматі G7 плюс Україна з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії.
Зеленський відзначив роль Італії в контексті наближення України до повноправного членства в ЄС.
Глава держави також висловив подяку за патронат Італії над Одесою та плани італійського уряду щодо відбудови пошкоджених унаслідок бойових дій українських історичних пам’яток.
Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду – Зеленський24.02.24, 16:53 • 39297 переглядiв