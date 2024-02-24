Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7

Президент Владимир Зеленский и глава правительства Италии Джорджия Мелони обсудили взаимодействие стран и согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в "Группе семи". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис президента.

Глава государства и глава правительства Италии обсудили взаимодействие стран и согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в "Группе семи" - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Италию за поддержку обороноспособности и восстановления Украины, которые определены приоритетными вопросами итальянского председательства, а также за ее решение о продлении предоставления военно-технической помощи нашему государству до конца 2024 года

Италия председательствует в этом году в G7. Поэтому мы высоко ценим ее присутствие здесь сегодня вместе с нами - сказал Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил премьер-министра Италии за организацию встречи в формате G7 плюс Украина по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии.

Зеленский отметил роль Италии в контексте приближения Украины к полноправному членству в ЕС.

Глава государства также выразил благодарность за патронат Италии над Одессой и планы итальянского правительства по восстановлению поврежденных в результате боевых действий украинских исторических памятников.

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский