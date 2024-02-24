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Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7

Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 16:53  •  5429 просмотра

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Владимир Зеленский и Джорджия Мелони обсудили дальнейшее сотрудничество между странами в контексте председательства Италии в G7. Зеленский поблагодарили Италию за поддержку, которую она оказывает Украине в вопросах обороны и восстановления.

Президент Владимир Зеленский и глава правительства Италии Джорджия Мелони обсудили взаимодействие стран и согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в "Группе семи". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис президента.

Глава государства и глава правительства Италии обсудили взаимодействие стран и согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в "Группе семи"

- говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Италию за поддержку обороноспособности и восстановления Украины, которые определены приоритетными вопросами итальянского председательства, а также за ее решение о продлении предоставления военно-технической помощи нашему государству до конца 2024 года

Италия председательствует в этом году в G7. Поэтому мы высоко ценим ее присутствие здесь сегодня вместе с нами

- сказал Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил премьер-министра Италии за организацию встречи в формате G7 плюс Украина по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии.

Зеленский отметил роль Италии в контексте приближения Украины к полноправному членству в ЕС.

Глава государства также выразил благодарность за патронат Италии над Одессой и планы итальянского правительства по восстановлению поврежденных в результате боевых действий украинских исторических памятников.

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский24 февраля 2024, 14:53 • 30584 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
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g7G7
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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