Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Джорджия Мелони обсудили дальнейшее сотрудничество между странами в контексте председательства Италии в G7. Зеленский поблагодарили Италию за поддержку, которую она оказывает Украине в вопросах обороны и восстановления.
Президент Владимир Зеленский и глава правительства Италии Джорджия Мелони обсудили взаимодействие стран и согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в "Группе семи". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис президента.
Глава государства и глава правительства Италии обсудили взаимодействие стран и согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в "Группе семи"
Президент поблагодарил Италию за поддержку обороноспособности и восстановления Украины, которые определены приоритетными вопросами итальянского председательства, а также за ее решение о продлении предоставления военно-технической помощи нашему государству до конца 2024 года
Италия председательствует в этом году в G7. Поэтому мы высоко ценим ее присутствие здесь сегодня вместе с нами
Отдельно президент поблагодарил премьер-министра Италии за организацию встречи в формате G7 плюс Украина по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии.
Зеленский отметил роль Италии в контексте приближения Украины к полноправному членству в ЕС.
Глава государства также выразил благодарность за патронат Италии над Одессой и планы итальянского правительства по восстановлению поврежденных в результате боевых действий украинских исторических памятников.
Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский24 февраля 2024, 14:53 • 30584 просмотра
Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7
Владимир Зеленский и Джорджия Мелони обсудили дальнейшее сотрудничество между странами в контексте председательства Италии в G7. Зеленский поблагодарили Италию за поддержку, которую она оказывает Украине в вопросах обороны и восстановления.
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