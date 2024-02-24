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Закладывает прочные основы для партнерства: Зеленский о соглашении по безопасности с Италией

Закладывает прочные основы для партнерства: Зеленский о соглашении по безопасности с Италией

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 16:59  •  4930 просмотра

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Италия и Украина подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое закладывает прочный фундамент для долгосрочного партнерства в сфере безопасности и определяет сферы двустороннего сотрудничества, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Президент Владимир Зеленский отметил, что соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией закладывает прочные основы для длительного партнерства в сфере безопасности между странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офыс президента.

Владимир Зеленский подытожил, что этот документ закладывает прочные основы для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией. Документ заключен в развитие положений Совместной декларации, принятой Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года

- говорится в сообщении.

Сообщается, что соглашение закрепляет основные компоненты безопасности обязательств со стороны Италии, в частности относительно долгосрочной военной и финансовой помощи в течение ее действия. Оно определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Италией в военной и невоенной сферах, в частности в политической, финансовой, гуманитарной и в сфере реформ.

В документе зафиксировано, что Италия и в дальнейшем будет обеспечивать самые неотложные и наиболее неотложные потребности Украины для укрепления ее возможностей в сфере безопасности. Итальянская республика уже продлила на 2024 год действие соответствующего законодательства, которое позволяет дальнейшую военную поддержку, и будет оказывать помощь Украине в течение десяти лет действия этого соглашения

- информирует ОП.

Также Италия и дальше будет делать свой вклад в Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине путем проведения подготовки военнослужащих.

Кроме того, Италия будет продолжать партнерство с Одессой и областью с целью оказания поддержки, восстановления, усиления устойчивости и проведения реформ.

Отдельные блоки документа определяют сотрудничество в вопросах санкционного давления на агрессора и привлечения рф к ответственности.

Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G724 февраля 2024, 16:53 • 5429 просмотров

Отмечается, что соглашение фиксирует конкретные объемы предоставленной Украине финансовой поддержки и военных пакетов от Италии с начала полномасштабной российской агрессии вместе с обязательством Итальянской Республики продолжать оказывать такую помощь в течение всех десяти лет действия договора.

Кроме того, документ подтверждает поддержку со стороны Италии будущего членства Украины в НАТО, в частности путем поддержки украинских реформ и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.

Документ действует в течение десяти лет с даты подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения его действия.

Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой24 февраля 2024, 16:16 • 26988 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Закладає міцні підвалини для партнерства: Зеленський про безпекову угоду з Італією
It lays a solid foundation for partnership: Zelenskyy on security agreement with Italy
Новости по теме

Закладывает прочные основы для партнерства: Зеленский о соглашении по безопасности с Италией

Италия и Украина подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое закладывает прочный фундамент для долгосрочного партнерства в сфере безопасности и определяет сферы двустороннего сотрудничества, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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