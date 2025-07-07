Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС

Уже майже три роки Вищий антикорупційний суд розглядає справу народного депутата Сергія Кузьміних. Обвинувачений в хабарництві парламентарій систематично не зʼявляється на засідання, подібну практику обрали і його адвокати. З 86 судових засідань 31 було зірвано через неявку сторони захисту, пише УНН.

Деталі

Кримінальне провадження за обвинуваченням Кузьміних у одержанні неправомірної вигоди розглядається у суді з вересня 2022 року.

Як повідомили у Вищому антикорупційному суді у відповідь на запит УНН, за цей час у цьому кримінальному провадженні були призначені 86 судових засідань.

З них, 2 судових засідання було відкладено у зв’язку з неявкою адвоката Криворучко Л.С. та 29 судових засідань було відкладено у зв’язку з неявкою адвоката Красовського В.М., що стало причиною для залучення адвоката за дорученням Північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги з метою дотримання розумності строків кримінального провадження - йдеться у відповіді суду.

За інформацією ВАКС, у більшості випадків стороною захисту були подані клопотання з посиланням на поважні причини неявки, які кожного разу перевірялися судом шляхом направлення уточнюючих запитів.

Крім того, як наголосили у ВАКС, суд неодноразово проводив розгляд вказаного кримінального провадження за відсутності захисника.

Також адвокат Красовський В.М. та обвинувачений народний депутат України неодноразово зверталися до ВРП з відповідними скаргами на дії колегії суддів Вищого антикорупційного суду у вказаному кримінальному провадженні - додали у суді.

Окрім того, як повідомили раніше у ВАКС, сам нардеп Сергій Кузьміних пропустив 22 судових засідання з 86 або кожне четверте засідання, призначене у його справі.

Хоча формально кожна неявка самого Кузьміних і сторони захисту обґрунтовувалася документами або поясненнями, ситуація, коли більше як половина засідань зривалися через неявку нардепа і адвокатів, виглядає як типова тактика затягування.

І поки суд вимушено переносить засідання, громадяни спостерігають, як людина з корупційною підозрою формує фармацевтичну політику країни. Адже попри кримінальне провадження щодо корупційного злочину, нардеп залишився у комітеті Верховної Ради з питань здоровʼя нації, а також очолює підкомітет з питань фармації. Як вже неодноразово підкреслювали ЗМІ, саме Кузьміних у комітеті активно лобіює законодавчі зміни, які працюють на користь окремих великих фармвиробників, а не пацієнтів.

Однією з ключових тем, яку просуває нардеп, є повна заборона укладання маркетингових угод між виробниками ліків і аптеками. І хоча вже навіть у Міністерстві охорони здоровʼя визнали, що заборона маркетинг не призвела до зниження цін на ліки, депутат продовжує просувати свої наративи, які "випадково" повністю збігаються з заявами представників фармзавода "Дарниця".

У понеділок, 7 липня, заплановане чергове засідання по справі Кузьміних. Чи прийде на нього депутат і його захист поки невідомо. Будемо слідкувати.

Нагадаємо

У 2022 році, понад три роки тому, НАБУ піймало Кузьміних "на живця" — депутат отримував понад пів мільйона гривень хабаря за сприяння у підписанні контрактів на постачання медичного обладнання в лікарню на Житомирщині.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала йому підозру.

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів.