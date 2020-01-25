Захист Трампа в процесі імпічменту: президент США не вчинив нічого неправильного

$41.400.13
45.840.29
ukru
Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України
07:48 • 5684 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 13684 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 206005 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 146709 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 128767 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 133694 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149074 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148443 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231212 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217662 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
46%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 17930 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 16597 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 24678 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 16644 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 14931 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 206001 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 183466 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 302313 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 324153 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 405383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 16876 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 10140 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 60022 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 42587 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 56641 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Захист Трампа в процесі імпічменту: президент США не вчинив нічого неправильного

Київ • УНН

 • 10515 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Захист президента США Дональда Трампа у рамках процесу щодо імпічменту в Сенаті в суботу, 25 січня, у виступах почав наводити аргументи на користь відсутності підстав для усунення президента з посади. Про це пише УНН спираючись на The Hill, DW та інші ЗМІ.

Захист Трампа в процесі імпічменту: президент США не вчинив нічого неправильного

Захисники Трампа відкинули звинувачення демократів. Президент США “не вчинив нічого неправильного” щодо України, стверджував у своєму виступі головний юридичний радник Білого дому Пет Чіполлоне. Він назвав справу про імпічмент “найбільшим втручанням у вибори в американській історії”, цитує агенція новин AFP. За його словами, демократи завдяки процесу щодо імпічменту намагаються перекреслити результати останніх президентських виборів.

Захисники Трампа 25 січня використали лише дві години з відведених регламентом 24-ьох упродовж трьох днів. Захист продовжить наводити свої аргументи у понеділок, 27 січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Республіканці у Сенаті хочуть достроково завершити процедуру імпічменту Трампу, виправдавши його

Нагадаємо, протягом трьох попередніх днів свої аргументи перед американськими сенаторами представляли “менеджери імпічменту” від Палати представників Конгресу США.

Команда на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників Адамом Шиффом наводила докази на користь звинувачень на адресу Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Шифф закликав сенаторів не лише визнати провину президента, але й проголосувати за позбавлення його президентських повноважень.

Розгляд справи у Сенаті США розпочався після того, як ці обвинувачення були підтримані Палатою представників Конгресу, де більшість належить Демократичній партії США. І якщо “менеджери імпічменту” виступали в якості прокурорів у цьому процесі, команда Трампа фактично виконує роль його адвокатів, в той час як сенаторам відводиться місце “присяжних” у розгляді справи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імпічмент Трампа: демократи використовували слова соратників президента проти нього самого

Обвинувачення і захист мають по три дні, протягом яких їм відведено загалом 24 години на викладення своїх аргументів. Коли сторони представлять свою позицію, сенатори матимуть змогу поставити свої запитання у письмовому вигляді. На це буде відведено ще 16 годин. І вже після цього Сенат США вирішуватиме, чи варто викликати додаткових свідків.

Аби затвердити імпічмент Дональда Трампа, за це мають проголосувати щонайменше дві третини зі 100 сенаторів. Однак більшість у верхній палаті Конгресу США мають представники Республіканської партії, яку представляє президент, тому шанси на успішне голосування оцінюються спостерігачами як вкрай низькі.

Трампа звинувачують у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби примусити його провести розслідування проти Байдена, а також у спробах завадити Конгресу у розслідуванні пов’язаних із цим закидів у зловживанні владою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01