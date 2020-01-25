Захист Трампа в процесі імпічменту: президент США не вчинив нічого неправильного

Захисники Трампа відкинули звинувачення демократів. Президент США “не вчинив нічого неправильного” щодо України, стверджував у своєму виступі головний юридичний радник Білого дому Пет Чіполлоне. Він назвав справу про імпічмент “найбільшим втручанням у вибори в американській історії”, цитує агенція новин AFP. За його словами, демократи завдяки процесу щодо імпічменту намагаються перекреслити результати останніх президентських виборів.

Захисники Трампа 25 січня використали лише дві години з відведених регламентом 24-ьох упродовж трьох днів. Захист продовжить наводити свої аргументи у понеділок, 27 січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Республіканці у Сенаті хочуть достроково завершити процедуру імпічменту Трампу, виправдавши його

Нагадаємо, протягом трьох попередніх днів свої аргументи перед американськими сенаторами представляли “менеджери імпічменту” від Палати представників Конгресу США.

Команда на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників Адамом Шиффом наводила докази на користь звинувачень на адресу Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Шифф закликав сенаторів не лише визнати провину президента, але й проголосувати за позбавлення його президентських повноважень.

Розгляд справи у Сенаті США розпочався після того, як ці обвинувачення були підтримані Палатою представників Конгресу, де більшість належить Демократичній партії США. І якщо “менеджери імпічменту” виступали в якості прокурорів у цьому процесі, команда Трампа фактично виконує роль його адвокатів, в той час як сенаторам відводиться місце “присяжних” у розгляді справи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імпічмент Трампа: демократи використовували слова соратників президента проти нього самого

Обвинувачення і захист мають по три дні, протягом яких їм відведено загалом 24 години на викладення своїх аргументів. Коли сторони представлять свою позицію, сенатори матимуть змогу поставити свої запитання у письмовому вигляді. На це буде відведено ще 16 годин. І вже після цього Сенат США вирішуватиме, чи варто викликати додаткових свідків.

Аби затвердити імпічмент Дональда Трампа, за це мають проголосувати щонайменше дві третини зі 100 сенаторів. Однак більшість у верхній палаті Конгресу США мають представники Республіканської партії, яку представляє президент, тому шанси на успішне голосування оцінюються спостерігачами як вкрай низькі.

Трампа звинувачують у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби примусити його провести розслідування проти Байдена, а також у спробах завадити Конгресу у розслідуванні пов’язаних із цим закидів у зловживанні владою.