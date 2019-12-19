Трамп став третім президентом в історії США, якому оголосили імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США в ході голосування в середу затвердила першу статтю звинувачення проти президента країни Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Про це пишуть ряд американських ЗМІ, зокрема CNN, NBCNews, NYT, WP та інші, інформує УНН.
За те, щоб звинуватити Трампа в зловживанні владою, проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.
Також Палата представників Конгресу США в ході голосування в середу затвердила другу статтю звинувачення проти президента країни Дональда Трампа. За звинувачення глави держави в створенні перешкод розслідуванню Конгресу проголосували 229 законодавців, проти висловилися 198 конгресменів, один утримався.
Тепер обвинувальний вирок буде передано в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функцію присяжних.
Щоб імпічмент був оголошений в Сенаті, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку 2019 республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.
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Слід зазначити, що Дональд Трамп — 45-й президент США, але є лише третім, стосовно якого був оголошений імпічмент. Тепер його ім’я буде стояти поруч з Ендрю Джонсоном та Біллом Клінтоном, яким також офіційно оголошували імпічмент. Додамо, що його також майже оголосили 37-му президенту США Річарду Ніксону.
Попри оголошення початку процедури імпічменту, жоден з вказаних президентів США так і не був звільнений.
Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео готовий свідчити в рамках процедури імпічменту Трампа.
Раніше спікер Палати представників назвала “встановленим фактом” те, що Трамп порушив конституцію США.
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