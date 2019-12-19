Трамп став третім президентом в історії США, якому оголосили імпічмент

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США в ході голосування в середу затвердила першу статтю звинувачення проти президента країни Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Про це пишуть ряд американських ЗМІ, зокрема CNN, NBCNews, NYT, WP та інші, інформує УНН.