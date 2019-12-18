Помпео готовий свідчити в рамках процедури імпічменту Трампа

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео заявив в середу, що готовий виконувати всі вимоги закону в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа, в тому числі виступати на слуханнях в Конгресі Сполучених Штатів. Про це Помпео заявив під час пресконференції за підсумками чергового раунду індійсько-американського діалогу, передає УНН.