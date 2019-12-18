Помпео готовий свідчити в рамках процедури імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео заявив в середу, що готовий виконувати всі вимоги закону в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа, в тому числі виступати на слуханнях в Конгресі Сполучених Штатів. Про це Помпео заявив під час пресконференції за підсумками чергового раунду індійсько-американського діалогу, передає УНН.
Його попросили прокоментувати обговорення двох статей звинувачення проти американського лідера, що проходило в середу в Палаті представників Конгресу США.
“Я багато разів говорив про своє ставлення до імпічменту, і все в світі знають про це. Що стосується моєї участі (в процедурі імпічменту), то його умови пов’язані з вимогами законодавства. Я радий надати документи, виступати на слуханнях (в Конгресі США), якщо це доцільно і потрібно за законом. Держдепартамент весь цей час (слідував закону) і продовжить це”, — заявив Помпео.
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“Світ повинен знати, що, незважаючи на весь шум і хаос, той факт, що ЗМІ задають питання, абсолютно не пов’язані з причиною того, чому ми тут зібралися, лідери наших країн (США та Індії) старанно працюють з метою захистити американських громадян і розвивати відносини. У найближчі десятиліття це важливо зі стратегічної точки зору для Сполучених Штатів і Індії. Ми не допустимо, щоб шум і легковажність тут у Вашингтоні відволікали нас від цього”, — сказав Помпео.
У середу в нижній палаті американського законодавчого органу проходять шестигодинні дебати щодо імпічменту. За їх підсумками Палата представників проголосує окремо по кожній з двох статей звинувачення проти Трампа — зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
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У вівторок лідер республіканської більшості в Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл виступив проти пропозиції демократів про виклик свідків на ймовірні слухання з імпічменту у верхній палаті американського законодавчого органу.