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Спікер Палати представників назвала "встановленим фактом" те, що Трамп порушив конституцію США

Спікер Палати представників назвала "встановленим фактом" те, що Трамп порушив конституцію США

Київ • УНН

 • 21593 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вважає “встановленим фактом” те, що президент країни Дональд Трамп порушив конституцію Сполучених Штатів. Відповідну заяву вона зробила в середу на початку шестигодинних дебатів щодо імпічменту в нижній палаті американського законодавчого органу, пише УНН з посиланням на американські ЗМІ, зокрема видання The New York Times.

“Те, що ми обговорюємо сьогодні, — це встановлений факт того, що президент порушив конституцію”, — сказала Пелосі, назвавши Трампа “постійною загрозою національній безпеці” США.

За словами спікера, глава Білого дому не залишив законодавцям вибору, крім як почати в його відношенні процедуру імпічменту. “Я урочисто і з сумом відкриваю дебати щодо імпічменту президента США... Це трагедія, що безрозсудні дії президента зробили імпічмент необхідним. Він не залишив нам вибору”, — зазначила Пелосі.

За підсумками дебатів Палата представників проголосує окремо по кожній з двох статей звинувачення проти Трампа — зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу.

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