Спикер Палаты представителей назвала "установленным фактом" то, что Трамп нарушил конституцию США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает “установленным фактом” то, что президент страны Дональд Трамп нарушил конституцию Соединенных Штатов. Соответствующее заявление она сделала в среду в начале шестичасовых дебатов по импичменту в нижней палате американского законодательного органа, пишет УНН со ссылкой на американские СМИ, в частности издание The New York Times.
“То, что мы обсуждаем сегодня, — это установленный факт того, что президент нарушил конституцию”, — сказала Пелоси, назвав Трампа “постоянной угрозой национальной безопасности” США.
По словам спикера, глава Белого дома не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента. “Я торжественно и с грустью открываю дебаты по импичменту президента США... Это трагедия, что безрассудные действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора”, — отметила Пелоси.
По итогам дебатов Палата представителей проголосует отдельно по каждой из двух статей обвинения против Трампа — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.