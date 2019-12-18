Спикер Палаты представителей назвала "установленным фактом" то, что Трамп нарушил конституцию США

“То, что мы обсуждаем сегодня, — это установленный факт того, что президент нарушил конституцию”, — сказала Пелоси, назвав Трампа “постоянной угрозой национальной безопасности” США.

По словам спикера, глава Белого дома не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента. “Я торжественно и с грустью открываю дебаты по импичменту президента США... Это трагедия, что безрассудные действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора”, — отметила Пелоси.

По итогам дебатов Палата представителей проголосует отдельно по каждой из двух статей обвинения против Трампа — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.