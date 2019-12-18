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Помпео готов свидетельствовать в рамках процедуры импичмента Трампа

Помпео готов свидетельствовать в рамках процедуры импичмента Трампа

Киев  •  УНН

 • 10449 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что готов выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в Конгрессе США. Об этом Помпео заявил во время пресс-конференции по итогам очередного раунда индийско-американского диалога, передает УНН.

Его попросили прокомментировать обсуждения двух статей обвинения против американского лидера, проходившего в среду в Палате представителей Конгресса США.

“Я много раз говорил о своем отношении к импичменту, и все в мире знают об этом. Что касается моего участия (в процедуре импичмента), то его условия связаны с требованиями законодательства. Я рад предоставить документы, выступать на слушаниях (в Конгрессе США), если это целесообразно и требуется по закону. Госдепартамент все это время (следовал закону) и продолжит это”, — заявил Помпео.

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“Мир должен знать, что, несмотря на весь шум и хаос, тот факт, что СМИ задают вопросы, совершенно не связанные с причиной того, почему мы здесь собрались лидеры наших стран (США и Индии) тщательно работают с целью защитить американских граждан и развивать отношения. В ближайшие десятилетия это важно со стратегической точки зрения для Соединенных Штатов и Индии. Мы не допустим, чтобы шум и легкомыслие здесь в Вашингтоне отвлекали нас от этого”, — сказал Помпео.

В среду в нижней палате американского законодательного органа проходят шестичасовые дебаты об импичменте. По их итогам Палата представителей проголосует отдельно по каждой из двух статей обвинения против Трампа — злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

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Во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл выступил против предложения демократов о вызове свидетелей на возможные слушания по импичменту в верхней палате американского законодательного органа.

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